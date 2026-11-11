В Атырау назначен новый заместитель акима

В руководстве Атырау произошли кадровые изменения - на пост заместителя акима города назначен Айдулат Кенжебеков, до этого возглавлявший областное Управление энергетики и ЖКХ. О назначении сообщили на официальной странице городского акимата в Instagram.

Представляя нового заместителя, аким Атырау Шакир Кейкин поручил ему сосредоточиться на решении самых острых коммунальных вопросов и системной работе с обращениями горожан.

Айдулату Кенжебекову 39 лет, он уроженец Атырауской области. В 2008 году окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности "Государственное и местное управление".

Практически вся его карьера связана с коммунальной сферой региона:

2008–2019 гг. - прошёл путь от и. о. главного специалиста до заместителя руководителя Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области;

2019–2022 гг. - работал заместителем акима Кызылкогинского района;

С декабря 2022 года по настоящее время - возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.