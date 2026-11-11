Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау назначен новый заместитель акима

Новым заместителем акима Атырау назначен Айдулат Кенжебеков.
Варвара Тыщенко
В Атырау назначен новый заместитель акима
Фото: instagram.com/atyrau_qalasy_akimdigi

В руководстве Атырау произошли кадровые изменения - на пост заместителя акима города назначен Айдулат Кенжебеков, до этого возглавлявший областное Управление энергетики и ЖКХ. О назначении сообщили на официальной странице городского акимата в Instagram.

Представляя нового заместителя, аким Атырау Шакир Кейкин поручил ему сосредоточиться на решении самых острых коммунальных вопросов и системной работе с обращениями горожан.

Айдулату Кенжебекову 39 лет, он уроженец Атырауской области. В 2008 году окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности "Государственное и местное управление".

Практически вся его карьера связана с коммунальной сферой региона:

  • 2008–2019 гг. - прошёл путь от и. о. главного специалиста до заместителя руководителя Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области;
  • 2019–2022 гг. - работал заместителем акима Кызылкогинского района;

С декабря 2022 года по настоящее время - возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.

Читайте также

Новости партнёров