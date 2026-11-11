В 4 раза дешевле, чем в мире? Сколько на самом деле стоит мобильный интернет в Казахстане

Аналитики сравнили стоимость и скорость мобильного интернета в Казахстане и мире. Рассказываем, сколько стоит гигабайт трафика в РК, почему цены растут медленнее инфляции и как удерживается баланс качества связи.

Пока большинство привычных товаров и услуг стремительно дорожают, мобильная связь в Казахстане вопреки общей тенденции продолжает оставаться одной из самых доступных в мире.

По данным Finprom.kz, за последние шесть лет общий уровень инфляции в стране подскочил почти на 87%, в то время как абонентская плата за мобильные тарифы выросла значительно сдержаннее - на 58,4%.

Сколько стоит гигабайт в РК и за рубежом

Сейчас один гигабайт мобильного трафика обходится казахстанцам примерно в 0,3 доллара. Для сравнения: среднемировая цена составляет 1,23 доллара, то есть более чем в четыре раза дороже.

По общей доступности интернета страна уверенно держится в верхней четверти мирового рейтинга среди 234 государств.

Соотношение цены и скорости связи

Если же сравнивать Казахстан только со странами с действительно быстрым соединением, республика входит в топ-7 самых выгодных рынков. Со средней скоростью в 93 Мбит/с мы обгоняем Великобританию, Италию и Канаду.

При этом месячный пакет связи в РК обходится в среднем в 10,65 доллара. Для сравнения: в США за аналогичную скорость платят 42,5 доллара, в Южной Корее - 46,3 доллара, а в Швейцарии - почти 89 долларов.

Обратная сторона доступности

Впрочем, у такой доступности есть и технологические последствия. Нагрузка на сети растёт с каждым месяцем - казахстанцы выкачивают рекордные объёмы гигабайтов.

Аналитики отмечают: чтобы интернет не "проседал" в часы пик, операторам приходится непрерывно вкладывать миллиарды в оборудование и расширение пропускной способности, удерживая баланс между качеством связи и привычными ценами

