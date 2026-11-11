Мобилографы устроили опасную съёмку свадебного кортежа на мосту Уральска

Вечером 30 октября, около 19:00, инспекторы Центра оперативного управления в Уральске заметили с помощью камер видеонаблюдения грубое нарушение ПДД на Деповском мосту.

Как выяснилось, двое молодых людей - мобилографы, сопровождавшие свадебный кортеж - вылезли из люков двух автомобилей Toyota Alphard. Чтобы снять красивые кадры для видео, они выпрямились во весь рост на крышах двигавшихся машин, сильно наклонялись и вытягивали руки с камерами. Действие проходило на путепроводе в самый разгар вечернего часа пик, создавая реальную угрозу как для собственной жизни, так и для других водителей.

В тот же вечер сотрудники батальона патрульной полиции оперативно установили и остановили указанные минивэны. При проверке выяснилось, что оба автомобиля Toyota Alphard не были зарегистрированы в установленном порядке. Кроме того, один из водителей ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Обе машины водворены на спецстоянку, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы.