«Право, а не обязанность»: казахстанцы смогут добровольно отказаться от пособий в eGov Mobile

В приложении eGov Mobile заработал новый сервис, который позволяет гражданам добровольно отказаться от социальных выплат и пособий.

В приложении eGov Mobile заработал новый цифровой инструмент, который позволяет гражданам добровольно отказаться от социальных выплат и пособий в пользу тех, кто в них действительно нуждается, сообщили в Минтруда. Запуск сервиса состоялся в октябре.

Как пояснили в ведомстве, инициатива носит исключительно добровольный характер:

- Добровольно отказаться от социальной выплаты и пособия - это исключительно право, а не обязанность гражданина - никаких требований или ограничений сервис не устанавливает.

Новшество ориентировано в первую очередь на состоятельных казахстанцев с высоким уровнем материального благополучия, которые могут самостоятельно обеспечивать свои потребности. Разработчики полностью оцифровали процедуру, поэтому посещать госорганы не нужно. При авторизации система сама отобразит список назначенных выплат.

- Сервис доступен только получателям социальных выплат и пособий. Граждане, не получающие социальные выплаты и пособия, не смогут зайти в данный сервис, - добавили в Минтруда.

Если финансовая ситуация в будущем изменится, граждане не потеряют право на помощь от государства:

- Добровольный отказ от социальной выплаты не лишает гражданина возможности в дальнейшем обратиться за государственной поддержкой. При изменении жизненных обстоятельств гражданин вправе подать новое заявление, которое будет рассмотрено в установленном законодательством порядке.

В ведомстве также напомнили о безопасности: официальный сервис работает строго внутри платформы eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile. Казахстанцев призвали остерегаться мошенников, распространяющих подозрительные ссылки в мессенджерах под видом "отказа от выплат".

Напомним, ранее Минтруда обновило правила работы "Калькулятора оценки благосостояния" в eGov Mobile после массовых жалоб казахстанцев. В частности, доступ к сервису ограничили - теперь он открыт исключительно для действующих получателей пособий, а данные о недвижимости и транспорте подтягиваются автоматически, чтобы подготовить систему к переходу на адресную соцпомощь с 2027 года.