Доступ закрыли, а данные уточнили: что изменилось в работе калькулятора благосостояния в eGov Mobile

Главное нововведение - сервис больше недоступен всем подряд. Если раньше зайти и проверить статус семьи мог любой зарегистрированный пользователь, то теперь калькулятор открыт исключительно для действующих получателей пособий.

Правила работы "Калькулятора оценки благосостояния" в eGov Mobile снова обновили после массовых жалоб казахстанцев. О ключевых изменениях в сервисе рассказали в Минтруда.

Доступ ограничили, данные урезали

Главное нововведение - сервис больше недоступен всем подряд. Если раньше зайти и проверить статус семьи мог любой зарегистрированный пользователь, то теперь калькулятор открыт исключительно для действующих получателей пособий.

Сам сервис запустили в рамках подготовки к реформе: с 1 января 2027 года Казахстан полностью переходит на адресную соцпомощь. Чтобы расчет не сбоил, разработчики изменили логику: теперь пол, возраст, а также зарегистрированные квартиры, машины, спецтехника и бизнес подтягиваются из госбаз автоматически.

Что придется вводить вручную и где проверить фантомы

Несмотря на автоматизацию, человеку все равно придется вручную указать всех проживающих с ним родных, их доходы (включая премии), долги по кредитам и диагнозы.

В Минтруда предупреждают: сервис часто показывает имущество, которое человек давно продал. Отредактировать цифру для черновика можно прямо в приложении, но чтобы фантомная машина не лишила вас выплат в 2027 году, придется подать официальное заявление на корректировку базы через eGov.kz или Департамент соцзащиты.

Назначат ли пособие автоматически?

В ведомстве подчеркивают: расчет остается строго справочным. Никакие оценки по пятибалльной шкале, галочки "согласен / не согласен" и вводимые цифры не означают автоматической отмены или назначения выплат.

Пользователям также напоминают об опасности сторонних ботов в соцсетях - вводить личные данные и проверять доходы семьи стоит только в официальном приложении eGov Mobile.