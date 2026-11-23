Ипотеку и автокредиты в Казахстане разрешат брать, даже если долги съедают ползарплаты

Национальный банк Казахстана планирует продлить льготный порядок оценки заемщиков для некоторых жилищных и автомобильных займов, пишет Krisha.kz. Если проект постановления утвердят, часть клиентов сможет получить одобрение в банке, даже когда ежемесячные выплаты по всем кредитам превышают 50% их официального дохода.

По действующим в стране нормам банки обязаны соблюдать коэффициент долговой нагрузки (КДН) на уровне 0,5. Проще говоря, если человек зарабатывает 500 тысяч тенге, его общие платежи по старым и новым займам не должны переваливать за 250 тысяч тенге в месяц. Для обычных коммерческих банков это ограничение останется в силе.

Особые условия для Отбасы банка продлевают на три года

Главное исключение регулятор предлагает сохранить для системы жилищных строительных сбережений. Послабление для клиентов Отбасы банка должно было закончиться в конце 2026 года, но его действие хотят продлить до 31 декабря 2029-го.

Одобрять ипотеку без проверки платежеспособности банк, разумеется, не станет - финансовое положение клиента все равно изучат. Однако специалистам не придется автоматически отказывать заемщику только из-за того, что кредит забирает больше половины его заработка.

Созаемщиков проверят строже, а жилвыплаты учтут в доход

Помимо льгот для Отбасы банка, проект Нацбанка вводит три точечных изменения для тех, кто планирует брать или переоформлять займы:

Новый взгляд на созаемщиков. Привлекать близких ради одобрения ипотеки станет сложнее: банки начнут суммировать не только зарплату созаемщика, но и все его собственные долги.

Плюс к доходу за счет жилвыплат. Государственные жилищные выплаты разрешат официально плюсовать к зарплате заемщика при условии, что эти деньги идут прямо на погашение ипотеки.

Рефинансирование без лишних барьеров. Если человек переоформляет заем в том же банке и его ежемесячный платеж не увеличивается, считать предельную долговую нагрузку не потребуется.

Кому оставят поблажки при покупке машины

До конца 2027 года правило "не больше половины зарплаты на кредиты" не будет обязательным для трех категорий автокредитов (при условии, что автомобиль остается в залоге у банка):

покупка новой машины, которую впервые ставят на учет в Казахстане;

приобретение авто не старше трех лет с первоначальным взносом от 30%;

покупка подержанной машины с первоначальным взносом от 50%.

Документ пока находится на стадии проекта, поэтому окончательные сроки его запуска станут известны после утверждения регулятором.