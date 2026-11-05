Еще одна трасса на западе Казахстана станет платной: кому и сколько придется платить

Участок трассы республиканского значения Кандыагаш - Макат станет длиннее и полностью перейдет на платную основу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на соответствующие изменения в приказе и. о. министра транспорта.

Границы платного отрезка теперь начинаются с 11-го и заканчиваются на 480-м километре.

- Начальный пункт платной дороги (участка) - км 11, конечный пункт платной дороги (участка) - км 480+525. Протяженность платной дороги (участка) - 469,525 км, - указано в документе.

Ранее платный проезд начинался только со 100-го километра, а протяженность отрезка составляла около 380 километров. Для водителей сохранили альтернативный бесплатный маршрут: Актобе - Уральск - Атырау - Макат.

Кому и сколько придется платить

В Минтрансе пояснили, что условия проезда зависят от конкретного отрезка дороги:

- На отрезке с 11-го по 87-й километр проезд станет платным для всех видов транспорта, включая легковые автомобили. На участке с 87-го по 100-й километр автодороги Актобе - Кандыагаш, а также на остальном протяжении трассы Кандыагаш - Макат плата будет взиматься только с автобусов и грузовых автомобилей.

Стоимость проезда за весь участок (предоплата / постоплата)

Легковые авто: 239 / 276 тенге;

Автобусы до 16 мест и грузовики до 2,5 т: 2 644 / 3 105 тенге;

Автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 т: 5 325 / 6 256 тенге;

Автобусы свыше 32 мест и грузовики до 10 т: 7 970 / 9 379 тенге;

Грузовики от 10 до 15 т: 10 560 / 12 530 тенге;

Фуры свыше 15 т и тягачи с прицепами: 13 304 / 15 644 тенге.

Абонементы

Для легковых машин месячный абонемент не предусмотрен, но доступна подписка на год за 1 МРП (4 325 тенге). Для грузовиков и автобусов годовой абонемент обойдется от 51,9 до 259,5 тысячи тенге в зависимости от тоннажа.

Новые правила и тарифы вступают в силу с 15 ноября.

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