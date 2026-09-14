За лето водители проехали по платным дорогам ЗКО 360 тысяч раз

С 1 июня по 31 августа 2026 года на 28 платных участках республиканских автодорог Казахстана зафиксировано 25,8 миллиона проездов. В среднем за три летних месяца автомобили совершали порядка 281 тысячи проездов в сутки, сообщает ТОО "КазАвтоЖол".

- Самым загруженным направлением лета стал участок Алматы - Конаев - более 4,3 миллиона проездов. На втором месте - Шымкент - граница Узбекистана с 2,68 миллиона проездов, на третьем - Шымкент - Тараз, где зарегистрировано 1,87 милиона проездов, - отметили в Нацкомпании.

Между тем высокая интенсивность движения также наблюдалась на направлениях Тараз - Кайнар, Астана - Темиртау, Астана - Щучинск, Шымкент - Кызылорда и Конаев - Талдыкорган. Только на десять наиболее востребованных участков пришлось более 18,2 миллиона проездов, или около 71% всего летнего трафика на платной сети.

- География автомобильных поездок показывает высокий спрос как на маршруты между крупнейшими городами страны, так и на направления к популярным туристическим и рекреационным зонам. Алматы - Конаев, Астана - Щучинск, Щучинск - Кокшетау, Караганда - Балхаш, Кызылорда - Аральск, Ушарал - Достык и другие трассы становятся частью внутренней туристической мобильности Казахстана, - пояснили в Нацкомпании.

Рейтинг платных участков по количеству проездов с 1 июня по 31 августа 2026 года по данным ТОО "КазАвтоЖол":

1. Алматы - Конаев - 4 310 266;

2. Шымкент - граница УР - 2 682 324;

3. Шымкент - Тараз - 1 872 053;

4. Тараз - Кайнар - 1 815 796;

5. Астана - Темиртау - 1 493 818;

6. Астана - Щучинск - 1 460 655;

7. Шымкент - Кызылорда - 1 408 438;

8. Конаев - Талдыкорган - 1 202 409;

9. Щучинск - Кокшетау - 1 063 372;

10. Обход Тараза (Кайнар - Шымкент) - 945 725;

11. Костанай - Денисовка - 853 586;

12. Астана - Павлодар - 837 185;

13. Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - 788 183;

14. Алматы - Хоргос - 767 108;

15. Кокшетау - Петропавловск - 591 025;

16. Кызылорда - Аральск - 567 233;

17. Павлодар - Семей - Калбатау - 461 152;

18. Шу - Бурылбайтал - 392 358;

19. Актобе - граница РФ (Оренбург) - 376 518;

20. Кандыагаш - Макат - 297 804;

21. Талдыкорган - Усть-Каменогорск - 286 907;

22. Костанай - граница РФ (Троицк) - 281 813;

23. Ушарал - Достык - 267 250;

24. Павлодар - граница РФ (на Омск) - 262 766;

25. Уральск - граница РФ (на Самару) - 192 314;

26. Уральск - граница РФ (на Саратов) - 169 382;

27. Бурылбайтал - Курты - 128 487;

28. Бейнеу - Акжигит (граница УР).



Стоит отметить, что за лето этого года (с 1 июня по 31 августа 2026 года) по платным дорогам водители проехали более 360 тысяч раз по направлениям: Уральск - граница РФ (на Самару) и Уральск - граница РФ (на Саратов).