Топ-менеджера финансовой пирамиды Finiko вернули из Турции в Казахстан

Из Турции в Алматы экстрадировали топ-менеджера финансовой пирамиды Finiko, которая находилась в розыске с 2022 года, сообщает АФМ.

- Департаментом АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения "The Finiko", находившаяся в международном розыске с 2022 года, - пояснили в ведомстве.

Следствие выяснило, что реальная инвестиционная или предпринимательская деятельность в компании не велась. Выплаты старым вкладчикам осуществлялись исключительно за счет денег, которые поступали от новых участников.

Подобная схема создавала видимость высокой доходности и привлекала новых граждан. Ущерб от действий подозреваемой превысил 160 млн тенге.

В ходе досудебного производства в доход государства обратили земельный участок подозреваемой, оцениваемый в 221 млн тенге. Ранее трое других фигурантов этого дела получили реальные сроки заключения до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование дела продолжается.