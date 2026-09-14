Цифровизация, традиции и народовластие: как Казахстан трансформирует систему управления

Масштабные реформы в Казахстане охватывают все сферы жизни - от всеобщей цифровизации и внедрения суперкомпьютеров до возрождения институтов исторической демократии и расширения прямого участия граждан в жизни государства.

Современный этап развития страны отмечен кардинальными изменениями в государственном управлении. Внедрение передовых технологий помогает сделать работу госаппарата прозрачной и эффективной, искоренить нецелевое расходование бюджетных средств и обеспечить адресную помощь нуждающимся. При этом важным фундаментом для укрепления общества становится обращение к национальным традициям и корням.

О ключевых трендах политической и технологической модернизации страны рассказала проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева.

Прорыв в IT-сфере: от электронного правительства к суперкомпьютерам

Самой яркой переменой в стране эксперт назвала тотальное внедрение цифровизации. По ее словам, Казахстан семимильными шагами движется вперед и сегодня входит в число лидеров среди центральноазиатских государств по активному внедрению цифровых технологий.

- Самая яркая перемена, на мой взгляд, это тотальное внедрение цифровизации. Мы семимильными шагами, одни из первых среди центральноазиатских государств, очень активно внедряем цифровизацию, - отметила Жанар Дусказиева. Она напомнила, как раньше граждане сталкивались с бумажной волокитой и очередями в ЦОНах, тогда как сегодня практически все государственные услуги и пособия переведены в смартфоны и доступны в электронном формате.

Кроме того, цифровые технологии проникают и в управление предприятиями, а также в наукоемкие сферы. Как подчеркнула эксперт, Казахстан закупил мощные вычислительные ресурсы и суперкомпьютеры при участии ведущих мировых технологических компаний, видящих в республике огромный потенциал. На базе этих мощностей будет развиваться будущий город Алатау, а фантастические картины вроде летающих дронов-доставщиков и аэротакси стремительно становятся казахстанской реальностью.

Возрождение традиций и искоренение системных проблем

Наряду с высокими технологиями, важным вектором развития эксперт считает возвращение к национальным истокам. По ее мнению, Казахстан обладает особым историческим укладом: элементы подлинной степной демократии существовали еще при ханской власти, опираясь на институт биев и свод законов "Жеті Жарғы". Возрождение этих традиций является критически важным фактором, поскольку сохранение исторической памяти защищает нацию от потери собственной идентичности.

В то же время цифровизация выступает мощным инструментом контроля и борьбы с неэффективным управлением. Дусказиева привела в пример вскрывшиеся факты нецелевого расходования миллиардов средств из фондов медицинского страхования. В ответ на это государство внедряет инновации вроде цифрового паспорта семьи, который позволяет адресно видеть реальные нужды граждан, расширять меры поддержки и организовывать эффективное обучение безработных.

Участие граждан в управлении страной и "слышащее государство"

Казахстан последовательно воплощает концепцию "слышащего" и открытого государства, где каждый гражданин может влиять на принятие решений. Одним из главных инструментов для этого стали цифровые платформы, включая систему «E-Otinish».

- Правда, не все граждане правильно понимают: E-Otinish - это не жалоба на госорганы, это эффективная возможность каждого гражданина повлиять на решение того или иного госоргана, - пояснила Жанар Дусказиева, призывая сограждан проявлять активную жизненную позицию и патриотизм при обнаружении системных прорех.

Эксперт также отметила значимость института выборности сельских акимов, благодаря которому местные жители сами решают, кто будет управлять их селом, уходя от практики назначения неизвестных руководителей. Депутатам маслихатов, судам и прокуратуре также необходимо расширять практику общественный приемов и дней открытых дверей, зная насущные чаяния людей.