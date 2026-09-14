Пять незаконных требований КСК, ОСИ

Что делать, если в квитанции появился непонятный сбор.

Иногда в квитанции появляется непонятный сбор, председатель просит перевести деньги на личную карту, а на вопросы о расходах отвечают: "Вам это знать не нужно". Но КСК, ОСИ или управляющая компания не могут просто придумать новое правило - важные решения принимают собственники на общем собрании.

Krisha.kz разбиралась, какие требования можно оспорить и что делать.

1. "У нас появился новый сбор"

В квитанции вдруг появилась новая сумма, а откуда она взялась, управляющие не объясняют. Что делать: попросите протокол общего собрания, на котором собственники утвердили этот платёж. Если такого решения нет, у управляющего нет основания его выставлять.

Важно: высший орган управления домом - общее собрание собственников, а не председатель ОСИ или КСК. Именно жильцы решают, какие услуги нужны дому и сколько за них платить. Решения оформляют протоколом.

2. "Отчёт вам не нужен"

ОСИ или КСК собирает деньги на содержание дома, значит, собственники вправе знать, куда они ушли.

Управляющие должны предоставлять:

ежемесячный отчёт - до 20-го числа следующего месяца;

годовой отчёт - до 1 апреля следующего года.

Что делать: попросите отчёт и документы, подтверждающие расходы. Если управляющий не отчитывается, можно обратиться в жилищную инспекцию. За нарушение предусмотрен штраф от 50 до 100 МРП: 216 250-432 500 тг.

3. "Подрядчики - не ваше дело"

ОСИ собрало деньги на ремонт крыши, замену труб или другие работы, но не хочет говорить, кто их выполнял и сколько заплатили. Если работа оплачивается из денег собственников, жильцы вправе знать, что сделали, кто сделал и сколько это стоило.

Что делать: запросите договор с подрядчиком, смету и акт выполненных работ. Особенно если речь о крупной сумме или расходы отличаются от того, что обсуждали на собрании.

4. "Переведите деньги на мою карту"

Председатель просит отдать деньги наличными или перевести их на личную карту? Не спешите платить.

Для средств собственников у дома должны быть официальные счета:

текущий - для обычных расходов;

накопительный - для капитального ремонта.

У платежа должно быть понятное основание и официальные реквизиты.

Что делать: попросите реквизиты счёта дома и документ, на основании которого с вас требуют деньги. Перевод на личную карту председателя — не обычный способ сбора платежей. За отсутствие счетов тоже есть штрафы: 50 - 100 МРП. Исключение есть только при непосредственном совместном управлении (НСУ) в домах до 16 квартир - здесь отдельные счета открывать необязательно.

5. "Крышу чините сами"

В квартире на последнем этаже течёт крыша, а вам говорят: "Это ваша проблема, сами и ремонтируйте". При этом крыша - общее имущество дома. За её состояние отвечают все собственники, а не только тот, чью квартиру залило. КСК, ОСИ или управляющая компания должны следить за состоянием дома и организовывать ремонт.

Всё зависит от масштаба работ:

небольшие расходы можно покрыть из текущих сборов;

крупный ремонт - из накоплений на капремонт;

если денег не хватает, можно рассмотреть государственную программу модернизации: дом ремонтируют за счёт бюджета, а жильцы возвращают стоимость работ в рассрочку.

Что делать: зафиксируйте проблему, подайте заявку в КСК или ОСИ и потребуйте организовать ремонт. Если управляющий не реагирует, обратитесь в жилищную инспекцию.

Если КСК или ОСИ что-то требует, не спешите платить. Сначала попросите документ, на основании которого с вас требуют деньги: протокол собрания, смету, договор или отчёт. Если документа нет - есть повод разобраться.