В рамках празднования Дня города в Уральске открыли три сквера

Принимал работу всех трех скверов сам глава города Мурат Байменов. Также здесь присутствовали сотрудники госучреждений, депутаты и гости – представители делегаций из Турции и Армении.

Еще одним поводом для радости горожан стали новые благоустроенные пространства. Стало традицией у предпринимателей в День города благоустраивать места отдыха. По словам заведующего сектором Центра урбанистики и архитектуры Уральска Данияра Байжанова, меценаты не только обновляют скверы, как сделало ТОО "Талап" около Городского выставочного зала, а с нуля благоустраивают заброшенные участки.

– Сегодня мы открываем три сквера, в которых строительные компании провели благоустройство: ТОО «AlimConstructionLTD» у дома №15 в 4 мкр., ТОО "БолашакТ" в районе Хлебозавода у дома №244/1 и ТОО "BAITEREK CONSTRUCTION" у дома №221 в районе остановки Юбилейная по проспекту Назарбаева. В нашем Центре есть выездная мониторинговая группа, которая проводит анализ по городу, общаясь с уральцами, выявляет, где есть запустевшие участки или скверам необходимо обновление, где большой спрос у жителей. Дали рекомендации строителям, что на данном участке лучше сделать: детскую площадку, спортивную, либо просто установить лавочки. Также выявляем с Отделом земельных отношений кому земля принадлежит, с ЖКХ – нет ли красных линий. И только потом выносим на комиссию и принимаем решение. Дизайн проекта предприниматели готовят сами, подбирают строительные материалы, какое озеленение будет нужно. Сегодня из них большая часть изъявляет желание участвовать в таких мероприятиях. В дальнейшем эта работа продолжится, – сказал Байжанов.

Директор компании ТОО "AlimConstructionLTD" Досжан Биккужиев рассказал, что такой подарок преподнести городу они решили, потому что живут в нем, работают и хотят сделать лучше и краше.

– Приступая к благоустройству, мы сначала провели земляные работы, почистили территорию, привезли чернозем и сделали газоны, выложили дорожки брусчаткой, установили девять фонарей, качели, горку для малышей, лавочки, урны, резиновое покрытие и спортивные тренажеры для подростков. Материалы полностью местного производства. Дизайн данного сквера мы подготовили совместно с проектной организацией. Проект немного изменили, сквер должен быть шире, ближе в дому, но жители объяснили, что оформлен кондоминиум, поэтому мы отступили пять метров. На все работы ушло около двух месяцев. Советуем всем предпринимателям, которые работают в Уральске, чтобы они прилагали усилия и помогали развиваться городу, украшали его. Главный показатель, что проект удался – это смех детей, и то, что они здесь с удовольствием играют, довольные родители, – говорит предприниматель.

Фото Оксаны Катковой

Жители близлежащих домов, а в особенности малышня, рады такому подарку.

– Мои дети играли на детской площадке дома №15, а это далеко. Мне очень хотелось бы ближе к нашему дому. И вот теперь мои малыши могут здесь проводить свое время, под моим приглядом. Старший сын занимается спортом и тоже ходил в разные дворы на тренажеры, а теперь тоже будет здесь, – делится жительница Дарига.

ТОО "БолашакТ" в районе Хлебозавода у дома №244/1 почистили от травы участок, навезли грунта для газона, сделали спортивную площадку и установили лавочки и освещение. По проспекту Назарбаева, за остановкой Юбилейной, между домами есть небольшой скверик и сотрудники ТОО "BAITEREK CONSTRUCTION" тоже привели в порядок данный пустырь. Сделали газон, уложили на дорожки брусчатку, установили освещение, лавочки и урны.

Фото Оксаны Катковой

Принимал работу всех трех скверов сам глава города Мурат Байменов. Также здесь присутствовали сотрудники госучреждений, депутаты и гости – представители делегаций из Турции и Армении.

– Бизнес города изъявил желание сделать такой подарок на день рождения. Акимат такие действия поощряет. Рядом находится школа и раньше дети ходили по пустырю в непогоду по грязи, росла трава, а теперь красивое место, детки играют, в темное время суток будет освещаться, жители близлежащих домов могут отдыхать. В последующем мы начнем работу по посадке деревьев вокруг территории, чтобы в летнее время была тень. Радует то, что число таких бизнесменов с каждым годом растет. Выражаю огромную благодарность всем предпринимателям за такой вклад, – поблагодарил Мурат Байменов.

Во время приема третьего сквера, житель дома обратился к делегации по поводу ямы у дорожки и лужи, которая образуется после дождя. Аким города дал распоряжение отделу ЖКХ провести обследование, что можно сделать и заасфальтировать это место. Все сделать в течение 10 дней.

Оксана КАТКОВА,

фото автора

