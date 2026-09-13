Продукты питания представили на выставке-продаже «Сапалы оним 2026»

В рамках проведения Дня города на площади Президента была организована очередная выставка-продажа «Сапалы оним», в которой приняли участие уральцы – производители продуктов питания.

– Основная цель выставки – развитие малого и среднего бизнеса, широкое продвижение продуктов питания, которые они производят, повышение конкурентоспособности местной продукции, дальнейшее развитие отечественных производителей. Наша Уральская пищевая продукция имеет неплохой рейтинг на казахстанском рынке сбыта, и реализуется не только в Казахстане, но и в ближайших областях России, регионах СНГ и даже в дальнем зарубежье, – сказал заместитель акима города Азамат Халелов.

14 предпринимателей малого и среднего бизнеса выставили хлебные, кондитерские, молочные, мучные, колбасные и мясные изделия. Члены СДЖ Татьяна Нюдлеева, Аяжан Масенова и шоколадница Шолпан Куспаева, Желаевский хлебокомбинат, Дарьинский мясной двор, "Белес Маркет", "Кублей", "Колбасы Приуралья" и другие. У стола с дарьинскими колбасами ТОО "Каз Акбас" столпотворение от желающих попробовать их продукцию.

По словам продавца Марии Смилиной, непосредственно в цеху на производстве трудятся около ста человек. Хозяйство большое, они не только занимаются производством изделий из мяса, но и сеют зерно.

– Участие в таких выставках нам дает, в первую очередь, рекламу. Люди узнают о нас, о новых продуктах, ну, а мы приобретаем постоянных клиентов, – отметил руководитель отдела продаж Нурбек Мустанов.

Разные виды теста и полуфабрикаты представил ИП «Махамбет». Их продукция тоже популярна и на Уральском рынке уже восемь лет.

– Очень удобно для занятых на работе и по хозяйству хозяек, купить замороженное тесто, скажем, для мантов, налепить их и сварить. Что экономит их время. Также мы производим полуфабрикаты: манты, самсу. Тесто можно хранить до пяти месяцев на холоде. Наш товар реализуют торговые представители по магазинам области, по маленьким магазинам во дворах, в социальных, в "Алтындаре" тоже есть. На ярмарках планируем участвовать только в зимний период, так как тесто должно быть заморожено, – делится супервайзер Ерик Шайхиев.

Четыре вида йогурта, молоко, топленое молоко, варенец, кефир, ряженку, творог разной жирности, сметану тоже разной жирности, масло домашнее и топленое, брынзу – вся эта продукция под маркой "Дарумен" производится из натурального молока в ТОО "Таловая".

Фото Оксаны Катковой

Официальный представитель Перизат Арыстанова рассказала, что их продукция на рынке появилась пять лет назад. Крестьянское хозяйство, находящееся в поселке Белес района Байтерек, поставляет молоко на завод, который расположен в районе старого аэропорта. Все их кисломолочные продукты могут храниться только 14 дней, а молоко только 7 дней в холодильнике, потому что готовится без добавления порошка, сухого молока и разной другой химии.

Татьяна Нюдлеева шесть лет назад начала готовить сырную продукцию из молока, так и до сих пор продолжает. Вначале у нее было домашнее производство, теперь есть свой собственный фирменный магазин, где можно купить настоящий итальянский, европейский, адыгейский, северо-кавказский сыры. В свою продукцию женщина добавляет шафран, другие ароматные специи, срок выдержки шесть месяцев.

Фото Оксаны Катковой

Шолпан Куспаева по профессии преподаватель, но с недавних пор занимается изготовлением различных сладостей, леденцов, а еще научилась работать с шоколадом. Все ее конфеты ручной работы.

– На карамель спрос хороший. Свою продукцию я реализую в собственном магазине, который расположен на первом этаже ТД «Атриум», в оптовых магазинах, в розницу, ну, и конечно, есть постоянные клиенты. Работа с шоколадом вдохновляет меня, вкладываю сюда всю свою любовь, поэтому и получается вкусно и красиво, – говорит мастерица

Фото Оксаны Катковой

У Аяжан Масеновой небольшой кондитерский цех, который на рынке уже десять лет. В нем работают 20 человек единомышленников, производящие торты, пироги, ватрушки, пирожные, десерты, самсу, баурсаки, пирожки. Все эти вкусности можно купить на первом этаже в ТД "Атриум", "Аяжан" и "Байтерек".

– Для выпечки мы используем натуральные продукты, натуральные ингредиенты, заварное тесто делаем из топленного молока. А в креме используем натуральные творожный сыр и сыр маскарпоне. Пирожные профитроли получаются очень вкусными и воздушными, – рассказывает кондитер.

Фото Оксаны Катковой

Уральцы проявили большой интерес к производству земляков, они смогли не только оценить, но и приобрести пищевую продукцию.

– Каждый участник продемонстрировал свою изюминку. Я сначала попробовала все, что предложили предприниматели. Все очень вкусно, и тушенка, и колбасы, и сыры, и молочные продукты, и даже шоколадные конфеты. А теперь пойду покупать, чтобы угостить своих родных экологически чистыми продуктами. Это самый красивый подарок ко Дню любимого города, который только могут сделать наши предприниматели, – поделилась Татьяна Викторовна.

В торжественной обстановке всем участникам заместитель акима города Азамат Халелов вручил благодарственные письма и ценные подарки.

Оксана КАТКОВА,

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