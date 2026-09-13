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Социум

10 камер мониторят леса и степи ЗКО

Леса и степи области мониторят 10 камер системы раннего обнаружения, а также спутники "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Арайлым Усербаева
10 камер мониторят леса и степи ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С начала пожароопасного периода в Западно-Казахстанской области зарегистрировали 20 природных пожаров — это на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев.

По его словам, контролировать ситуацию помогают современные технологии. Леса и степи области мониторят 10 камер системы раннего обнаружения, а также спутники "Қазақстан Ғарыш Сапары". Кроме того, в селе Чапаево на дежурстве стоит вертолет "Казавиалесоохраны", который при необходимости привлекают к воздушному патрулированию.

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Параллельно в регионе работают мобильные группы из спасателей, полицейских, лесников и волонтеров.

— На сегодняшний день мобильные группы провели 1206 рейдов. По их результатам к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечен 509 человек. Главная цель этой работы — не наказание, а предупреждение ЧС, — отметил Мереке Жумагалиев.

В ДЧС напоминают: при высоком классе пожарной опасности в лесах строго запрещено разводить костры и использовать открытый огонь.

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