Ауылшаруашылық саласында 73 мыңға жуық маман қажет

Қазақстанның агросекторы алдағы он жылда масштабты кадрлық тапшылыққа тап болуы мүмкін. Сарапшылардың есебі бойынша, 2035 жылға қарай ауыл шаруашылығына 73 мыңға жуық білікті маман қажет болады. Бұл өзгеріс ауылда жұмыс істегісі келетін жастар мен кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктер мен сұраныс тудырады.
Бүгінгі таңда агроөнеркәсіп кешенінде 1,1 миллионнан астам адам еңбек етіп жүр. Оның ішінде 595 мыңы (шамамен 55 пайызы) қарапайым жұмысшы мамандар. Ел экономикасының бұл тірегін әрі қарай дамыту үшін Үкімет жаңа кадрлар легін дайындауды қолға алды. Қазірдің өзінде шамамен 300 мың ауыл шаруашылығы өндірушісі халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр.
Еліміздегі аграрлық колледждер бұл сұранысты қанағаттандыру үшін жыл сайын 4,8 мың студентті қабылдайды. Мұның ішінде 3,8 мың орын мемлекеттік тапсырыспен қамтылған. Жастар өсімдік шаруашылығы, ветеринария, мал шаруашылығы, өнімді қайта өңдеу және техниканы механикаландыру сияқты 17 мамандық пен 61 біліктілік бойынша білім алады.
Бүгінгі оқыту жүйесі тек теориямен шектелмейді. Колледждер мен шаруа қожалықтары арасындағы дуальды білім беру жүйесі белсенді дамып келеді. Студенттер оқу барысында өндірістік тәжірибеден өтіп, болашақ жұмыс орнын алдын ала таңдай алады. Өңірлердегі кәсіпорындар түлектерді кейіннен жұмысқа орналастыру бойынша тікелей келісімдер жасасуда. Бұл тәсіл жас мамандардың нарықтағы қажеттілігін арттырып қана қоймай, диплом алған соң жұмыс іздеп сандалу мәселесін шешеді.