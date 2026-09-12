Медиков в Казахстане переводят на масочный режим

Как сообщили на сайте Комитета СЭС РК, главный санврач страны постановил ношение масок медработникам с 1 октября 2026 года. Такие меры принимаются ежегодно в преддверии осенне-зимнего периода. Они направлены на предупреждение распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19 среди населения. Действия обеспечат готовность организаций здравоохранения и других объектов к сезонному подъёму заболеваемости, а также своевременное принятие противоэпидемических мер.

В рамках постановления предусмотрен комплекс мероприятий:

вакцинация против гриппа и обеспечение готовности медицинских организаций к иммунизации,

готовность системы здравоохранения к сезонному подъёму заболеваемости, включая подготовку коечного фонда, мобильных бригад и запаса лекарственных средств,

усиление эпидемиологического и лабораторного надзора за гриппом, ОРВИ и COVID-19,

проведение профилактических мероприятий в организациях образования, включая мониторинг посещаемости и утренние фильтры,

информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики респираторных инфекций.

С 15 октября планируется начать вакцинацию против гриппа.