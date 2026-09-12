С начала учебного года в ЗКО под колеса машин попали 8 детей

На одного из детей наехали на светофоре.

По данным департамента полиции ЗКО, с начала учебного года в области зарегистрировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 8 - наезды на пешеходов.

Один из таких случаев произошел 10 сентября на улице Жангир хана. Водитель автобуса №5 проехал на запрещающий сигнал и сбил школьника, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Как выяснила полиция, водитель отвлекся на мобильный телефон.

Полиция напоминает водителям соблюдать правила дорожного движения, не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать скорость и быть особенно внимательными возле пешеходных переходов.