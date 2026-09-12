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Происшествия Социум

В Уральске акима оштрафовали за стихийную свалку

В ЗКО ликвидировали 132 несанкционированные свалки.
Арайлым Усербаева
В Уральске акима оштрафовали за стихийную свалку
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Специализированной природоохранной прокуратуре ЗКО рассказали, что с начала года в регионе выявили и ликвидировали 132 незаконные мусорные свалки. Находить их помогали как совместные рейды специалистов, так и снимки космического мониторинга "Казахстан Гарыш Сапары".

Без наказания не остались и чиновники, допустившие захламление территорий. Так, к административной ответственности привлекли акима Круглоозерновского сельского округа. За непринятие мер по ликвидации мусора его оштрафовали на 432 тысячи тенге (часть 3 статьи 344 КоАП РК).

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В прокуратуре отметили, что расслабляться пока рано: работа по ликвидации оставшихся свалок продолжается и находится на постоянном контроле ведомства.

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