В Уральске акима оштрафовали за стихийную свалку

В Специализированной природоохранной прокуратуре ЗКО рассказали, что с начала года в регионе выявили и ликвидировали 132 незаконные мусорные свалки. Находить их помогали как совместные рейды специалистов, так и снимки космического мониторинга "Казахстан Гарыш Сапары".

Без наказания не остались и чиновники, допустившие захламление территорий. Так, к административной ответственности привлекли акима Круглоозерновского сельского округа. За непринятие мер по ликвидации мусора его оштрафовали на 432 тысячи тенге (часть 3 статьи 344 КоАП РК).

В прокуратуре отметили, что расслабляться пока рано: работа по ликвидации оставшихся свалок продолжается и находится на постоянном контроле ведомства.