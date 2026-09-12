Жангалинский район: чем живет один из самых самобытных уголков ЗКО

В новом выпуске «Культурного ЗКО» редакция отправилась в Жангалинский район и собрала в одном материале самые яркие моменты путешествия. А уже в следующем выпуске мы отправимся изучать Бурлинский район — следите за нашими новыми материалами!

В Жангалинском районе 9 сельских округов, где проживают около 22 тысяч человек. От Уральска до районного центра села Жангала около 260 километров. Ну, а мы приехали сюда, чтобы узнать как этот район связан с великими кюйши. Этот район называют краем кюев. Именно здесь родилась легендарная кюйши Дина Нурпеисова, а неподалеку появился на свет и ее великий наставник — Курмангазы. Историю музыкального наследия сегодня бережно хранят в местном музее. Здесь работают три зала, а коллекция насчитывает около 2600 экспонатов. Причем 1800 из них — подлинные предметы.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Также мы посетили двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, где готовят будующих чемпионов по массовым видам спорта. В зимний период на территории ФОКа заливают бесплатный каток и работает бесплатный тренажерный зал.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Но Жангалинский район - это не только музыка. Недалеко от села Мухор, находится необычное место — песчаный массив "Каракум". Здесь среди степного пейзажа тянутся золотистые барханы, а сама местность больше напоминает маленькую пустыню. Высота отдельных барханов достигает 15 метров. Песок здесь имеет характерный золотистый и тёмно-жёлтый оттенок. На участках, где ветер обнажает поверхность, находят археологические артефакты разных эпох — наконечники стрел, фрагменты древней керамики и детали конской упряжи. Есть находки, относящиеся ещё к эпохам неолита и мезолита. В самом селе Мухор есть небольшой музей, который жители создали своими силами. В нём всего один зал, но за его экспонатами — целая история района. Здесь собраны предметы, которые передавались в семьях из поколения в поколение, а также находки, обнаруженные непосредственно в песках.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Недалеко от поселка Жангала, находится соленое озеро Сорколь. Местные жители говорят: по красоте и природным свойствам оно ничем не уступает знаменитому Шалкару. О целебных свойствах Сорколя знают не все. Между тем вода и грязи озера, по словам местных жителей, могут быть полезны людям, страдающим кожными заболеваниями и болями в суставах. Польза этих мест подтверждалась и лабораторными исследованиями. В воде содержится не только соль, но и другие минеральные вещества.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

А потом мы посмотрели как выглядит надгробный камень, которому уже более 100 лет. Когда-то его появление здесь было настоящим событием. По местным рассказам, камень для таких памятников привозили из Москвы. Сначала его доставляли на паровозе до Новоузенки, а затем еще около 200 километров везли на повозках.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Напомним, в предыдущих материалах мы побывали в самой западной точке Казхастана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.