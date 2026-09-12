Как платить за платные дороги выгодно: предоплата, RFID и абонемент

Для автомобилистов доступны предоплата, абонемент и RFID-метки, а стоимость проезда по ряду платных участков зависит от того, когда внесена оплата - до поездки или после нее, сообщает "КазАвтоЖол".

- Самый простой способ сэкономить - пополнить баланс автомобиля заранее. Например, на платном участке Щучинск - Кокшетау протяженностью 60,75 км проезд легкового автомобиля составляет около 117,21 тенге по предоплате и 140,56 тенге по постоплате, а для грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 15 тонн - около 2 495,1 и 2 940,57 тенге соответственно. Таким образом, при регулярных поездках разница становится особенно ощутимой для грузоперевозчиков, - пояснили в Нацкомпании.

Принцип предоплаты прост: необходимая сумма должна находиться на балансе государственного регистрационного номера автомобиля до проезда по платному участку. Поэтому перед дальней поездкой рекомендуется заранее проверить баланс и при необходимости пополнить его. Контролировать состояние счета и историю операций можно через личный кабинет KazToll.

- Для автомобилистов, которые регулярно пользуются платными трассами, "КазАвтоЖол" внедрил RFID-метки. Метка устанавливается на автомобиль и привязывается к государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя. При проезде система идентифицирует транспортное средство и автоматически производит расчет с баланса, - отметили в Нацкомпании.

При этом сама RFID-метка не является отдельной скидкой. Ее основное преимущество - автоматизация оплаты: водителю не требуется каждый раз проводить отдельную платежную операцию. RFID-метки предоставляются бесплатно на пунктах взимания платы.

- Еще один способ сократить расходы - абонемент. Он предусмотрен для транспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к соответствующим платным участкам. Абонемент можно оформить на 30 или 365 дней. Для тех, кто ежедневно пользуется одной и той же трассой, такой вариант может быть значительно выгоднее оплаты каждой поездки отдельно, - дополнили в "КазАвтоЖол".

Таким образом, для нерегулярных поездок оптимальным решением остается предоплата, для постоянных пользователей удобным дополнением станет RFID, а жителям прилегающих населенных пунктов стоит проверить возможность приобретения абонемента.



АО "НК "ҚазАвтоЖол" также рекомендует пользоваться только официальными каналами оплаты и не переходить по сомнительным ссылкам из SMS и мессенджеров. Проверить баланс, задолженность и информацию о платных участках можно через официальные сервисы системы KazToll и контакт-центр 1403.



Главное правило остается простым: планируете поездку по платной дороге - проверьте баланс заранее. Это и удобнее, и выгоднее.