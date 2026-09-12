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Социум

Какая погода ожидается жителей Западного Казахстана 13 сентября

Синоптики прогнозируют усиление ветра.
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Какая погода ожидается жителей Западного Казахстана 13 сентября
Фото "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 13 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Днем +25 градусов, ночью +12. 

До 30 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. 

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Туман прогнозируют синоптики и в Актюбинской области. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +8.

В Мангыстауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 35 градусов жары, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. 

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