Какая погода ожидается жителей Западного Казахстана 13 сентября

По данным РГП "Казгидромет", 13 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман. Днем +25 градусов, ночью +12.

До 30 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.

Туман прогнозируют синоптики и в Актюбинской области. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +8.

В Мангыстауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 35 градусов жары, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.