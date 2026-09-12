В Казахстане работают 62 электрозарядные станции

В 2026 году сеть планируют расширить и построить еще 27 новых объектов придорожного сервиса с электрозарядными станциями.

Сегодня вдоль основных автомобильных дорог Казахстана работают 62 электрозарядные станции. Они расположены в 13 регионах страны, сообщает Служба центральных коммуникаций РК. Больше всего зарядных станций находится в Алматинской и Жамбылской областях — по 12. В Акмолинской и Карагандинской областях работают по 8 станций. ЭЗС также есть в Атырауской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Зарядная инфраструктура развивается и на основных трассах. На дороге "Астана — Алматы" работают 13 станций, на направлении "Астана — Петропавловск" — 7, а на трассе "Алматы — Усть-Каменогорск" — 6. Отдельное внимание уделяется международным маршрутам. Вдоль трассы "Западная Европа — Западный Китай" уже установлено 19 электрозарядных станций. Мощность станций составляет от 60 до 320 кВт. Это позволяет владельцам электромобилей заряжать машины во время поездок по республиканским и международным трассам.

В 2026 году сеть планируют расширить. Вдоль дорог международного и республиканского значения предусмотрено строительство 27 новых объектов придорожного сервиса с электрозарядными станциями. Из них 7 ЭЗС планируется установить на трассе "Западная Европа — Западный Китай". Министерство транспорта вместе с местными властями и представителями дорожной отрасли также работает с частными инвесторами и владельцами придорожных объектов. Цель — увеличить количество зарядных станций и привести действующие объекты в соответствие с национальными стандартами.