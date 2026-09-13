Свадебный бум: казахстанцы создали более 74 тысяч семей с начала года

Сегодня, во второе воскресенье сентября, в Казахстане отмечается День семьи.

Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане традиционно отмечают День семьи. Накануне праздника ГК "Правительство для граждан" поделилась свежей статистикой: с января по август 2026 года в стране официально зарегистрировали 74 648 новых союзов.

Летний сезон ожидаемо стал самым горячим временем для ЗАГСов - за три месяца узаконить отношения решили свыше 38 тысяч пар. Абсолютным лидером по количеству свадеб оказался июнь, когда марш Мендельсона прозвучал более чем для 15 тысяч влюбленных. Следом расположились август с показателем в 11 761 брак и июль, собравший 11 674 семьи.

Где в стране женятся чаще всего?

География свадебного сезона выглядит вполне предсказуемо. Больше всего новых ячеек общества появилось в Алматы - здесь за восемь месяцев создали 12 344 семьи.

В тройку лидеров также вошла столица с результатом в 9 074 зарегистрированных союза. Замыкает топ регионов Туркестанская область, где поженились 5 611 пар.

Как подать заявление

Тем, кто планирует оформить отношения в ближайшее время, не обязательно стоять в очередях, отмечают в госкорпорации. Подать заявление можно стандартным способом в регистрирующем органе, через портал электронного правительства eGov.kz или прямо в мобильных приложениях популярных банков второго уровня.