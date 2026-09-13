Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с 35-летием Независимости Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил поздравление Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и народу страны по случаю 35-й годовщины Независимости Республики Казахстан, передаёт МойГород.

В своём обращении американский лидер отметил богатую культуру, историческое наследие и уникальную красоту Казахстана, бережно сохраняемые с 1991 года.

Трамп также подчеркнул стратегический характер отношений между Астаной и Вашингтоном и высокий уровень личного взаимодействия с Главой государства.

«Я высоко ценю Расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между Вами и мной в период моих обоих президентских сроков. Народу Казахстана посчастливилось иметь в Вашем лице сильного и решительного лидера», — говорится в тексте поздравления Президента США.

Дональд Трамп добавил, что для него большая честь присоединиться к чествованию этой важной вехи в истории Казахстана.