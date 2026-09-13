В Уральске после проверки компания выплатила 27 работникам долг по зарплате

В Уральске полностью погасили задолженность по зарплате перед 27 работниками ТОО "Охранное агентство "A SECURITY". Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК. Сообщается, что 1 сентября несколько сотрудников охранной организации обратились в департамент государственной инспекции труда из-за задержки заработной платы. С ними встретился руководитель департамента Асылулан Досжанов. Работники рассказали о ситуации и получили разъяснения о своих трудовых правах. К рассмотрению вопроса также пригласили руководителя охранной организации.

В ходе проверки выяснилось, что компания задолжала зарплату 27 сотрудникам, которые охраняли объекты государственных учреждений. Общая сумма долга составила около 5,28 миллиона тенге. В ведомстве работодателю напомнили, что задержка расчетов между компаниями не освобождает его от обязанности вовремя выплачивать зарплату своим сотрудникам. Уже 2 сентября задолженность перед всеми 27 работниками была полностью погашена.