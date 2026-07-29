В 40 раз дешевле, чем за рубежом, но с ямами: сколько стоят платные трассы в Казахстане

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказали, во сколько на самом деле обходятся 100 километров пути по платным трассам, за что не платит легковой транспорт и как не переплачивать на дорогах.

Нацкомпания АО «НК "ҚазАвтоЖол" опубликовала данные по стоимости проезда по республиканским трассам. В компании утверждают, что казахстанские тарифы остаются существенно ниже зарубежных аналогов, а за разбитые отрезки дорог деньги с водителей обещали не брать.

По расчетам нацкомпании, 100 километров пути на легковом автомобиле при предоплате обходятся в среднем в 207 тенге. Проезд для легкового транспорта по дорогам второй и третьей категорий пока остается бесплатным.

Сравнение с другими странами

В "ҚазАвтоЖол" привели статистику, согласно которой проезд в Казахстане в 15-40 раз дешевле, чем за рубежом. По данным оператора, аналогичные 100 км пути в Турции обходятся примерно в 3,4 тысячи тенге, в России - в 4,4 тысячи, а во Франции и Японии сумма достигает 7-8 тысяч тенге.

Впрочем, в компании не уточняют разницу в уровне дохода водителей в этих странах и среднее состояние самого дорожного полотна.

Когда плату за проезд должны отключать

На фоне частых жалоб автовладельцев на качество покрытия водителям напомнили о правиле дефектных участков. Если на платном маршруте образуются ямы или выбоины, снижающие безопасность, такой отрезок обязаны исключить из тарификации до завершения ремонта.

В компании заявляют, что списание средств на поврежденных участках приостанавливается автоматически. Плата возобновляется только после того, как ремонтные бригады устранят дефекты и пройдут повторную проверку.

Из чего складывается итоговая сумма

Стоимость проезда привязана к месячному расчетному показателю (МРП), поэтому сумма в чеке регулярно индексируется. При этом на итоговый чек влияет и выбранный способ расчета: постоплата обходится дороже - 235 тенге за 100 км для легковых авто и ощутимо выше для большегрузов.

В нацкомпании утверждают, что все собранные с водителей средства направляются на содержание трасс, закупку техники, ремонт и нанесение разметки.