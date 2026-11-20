С начала 2026 года отремонтировано 21 633 м² кровельных покрытий — 79,2% от запланированного годового объёма в 27 310 м².



Работы проводятся в рамках программы обновления производственной инфраструктуры и направлены на повышение надёжности зданий, продление срока их эксплуатации и обеспечение безопасных условий труда работников.



Основной объём работ сосредоточен на объектах цеха электролиза меди. На их ремонт предусмотрено более 1,14 млрд теңге. Из запланированных 12 103,4 м² кровельных покрытий уже обновлено 9 551,4 м².



В главном корпусе цеха завершён ремонт мягкой кровли шестого пролёта площадью 2 421 м². Также выполнены окраска металлоконструкций и остекление светового фонаря площадью 752 м². В баковом пролёте отремонтировано 3 624,4 м² кровли и установлены новые оконные блоки.



Отдельное направление работ — капитальный ремонт кровли главного корпуса с заменой ливневой канализации. В ходе реконструкции железобетонные плиты заменяются современными сэндвич-панелями, что позволит снизить нагрузку на несущие конструкции здания. Из предусмотренных на 2026 год 3 018 м² уже смонтировано 2 754 м². Ещё 3 040 м² планируется обновить в 2027 году.



Ежедневно на объектах задействованы порядка 50–60 специалистов.



Обновление кровель Балхашского медеплавильного завода является частью системной работы «Казахмыса» по поддержанию и модернизации производственной инфраструктуры. Реализация программы направлена на повышение надёжности производственных объектов и создание необходимых условий для стабильной и безопасной работы предприятия.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS