Восемь государственных онлайн-сервисов временно недоступны в Казахстане

Доступ к ресурсам экосистемы Enbek ограничили на три дня из-за проведения технических работ.

Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения, специалисты проводят плановое обслуживание информационных систем, поэтому ряд порталов временно недоступен.

По данным ведомства, ограничения действуют с 22:00 19 ноября до 08:00 23 ноября 2026 года и затрагивают восемь сервисов:

enbek.kz;

migration.enbek.kz;

career.enbek.kz;

hr.enbek.kz;

passport.enbek.kz;

skills.enbek.kz;

competence.enbek.kz;

aleumet.egov.kz.