Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения, специалисты проводят плановое обслуживание информационных систем, поэтому ряд порталов временно недоступен.
По данным ведомства, ограничения действуют с 22:00 19 ноября до 08:00 23 ноября 2026 года и затрагивают восемь сервисов:
- enbek.kz;
- migration.enbek.kz;
- career.enbek.kz;
- hr.enbek.kz;
- passport.enbek.kz;
- skills.enbek.kz;
- competence.enbek.kz;
- aleumet.egov.kz.
- После завершения технических работ доступ к порталам будет восстановлен в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства, - заключили в Минтруда.