Отправной точкой для Тельцов, Львов и Козерогов стало Суперлуние 4 декабря 2025.

Согласно прогнозу астрологов Mixnews, Суперлуние 4 декабря 2025 года может стать отправной точкой серьёзного финансового подъёма в середине месяца для трёх знаков зодиака: Телец, Лев и Козерог.

Что обещают звёзды:

Телец — в это время особенно благоприятны инвестиции, карьерные шаги и заключение контрактов: усиливается шанс на стабильный доход и укрепление финансового положения.

Лев — внутренний подъём, уверенность в себе и личный магнетизм могут привлечь удачные предложения, премии или неожиданные финансовые бонусы.

Козерог — период, когда стратегическое мышление и дисциплина помогут реализовать давно задуманное, получить прибыль или выйти на новый уровень стабильности.

Астрологи отмечают: Суперлуние «открывает коридор, способный усилить всё, к чему вы уже прилагаете усилия» — так что удача может прийти к тем, кто готов действовать.