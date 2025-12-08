Аким ЗКО Нариман Турегалиев рассказал на брифинге СЦК, что на сегодняшний день у нас средняя цена на говядину составляет 3060 тенге, по республике средняя цена — 3246 тенге.
— Самая низкая цена это в ЗКО. После нас идёт Актобе и Мангыстау, если не ошибаюсь. Не знаю откуда эта цифра, что высокая цена на мясо. И потом мы сами себя обеспечиваем, всех жителей области, и не только. Мясо реализовываем в соседние области, а также в Шымкент и Туркестанскую область, — говорит глава региона.
Также аким ЗКО рассказал о мерах сдерживания цен на социально-значимые продукты.
— У нас по списку 19 социально-значимых товаров. Как только я приступил к работе акима, это было в конце 2022 года, тогда провёл анализ. Мы проанализировали, какими продуктами питания мы себя не обеспечиваем. В основном это были овощи, также у нас нет своего сахара, соли и молочных продуктов. Сейчас уже у нас есть свои овощехранилища и мы сами себя обеспечиваем овощами. На сегодняшний день в регионе насчитывается 39 овощехранилищ построенных по современным стандартам и продолжаем их строить по желанию предпринимателей. Кроме того, через программы «Ауыл аманаты» мы их поддерживаем. Молочку к нам завозят из других областей или республик. И чтобы закрыть импорт мы открываем молочные фермы. И обеспечение с 22% достигло 40%. Впереди ещё много работы, чтобы обеспечить регион полностью своей молочной продукцией. Овощами мы обеспечиваем себя на 80-90%. Для полного обеспечения также увеличиваем поля, — сказал аким ЗКО.