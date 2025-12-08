Нариман Турегалиев отметил, что область обеспечивает себя мясом на 100% и даже поставляет продукцию в другие регионы.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев рассказал на брифинге СЦК, что на сегодняшний день у нас средняя цена на говядину составляет 3060 тенге, по республике средняя цена — 3246 тенге.

— Самая низкая цена это в ЗКО. После нас идёт Актобе и Мангыстау, если не ошибаюсь. Не знаю откуда эта цифра, что высокая цена на мясо. И потом мы сами себя обеспечиваем, всех жителей области, и не только. Мясо реализовываем в соседние области, а также в Шымкент и Туркестанскую область, — говорит глава региона.

Также аким ЗКО рассказал о мерах сдерживания цен на социально-значимые продукты.