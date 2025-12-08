Девять из этих школ построены в рамках проекта «Школы будущего».

С 2023 года в области открыли 27 новых современных школ. До конца года ещё 3 школы примут учеников. Девять из этих школ построены в рамках проекта «Школы будущего». Об этом на пресс-конференции сообщил аким региона Нариман Турегалиев.

Благодаря проделанной работе полностью решена проблема 11 аварийных школ, где раньше обучались 3505 детей. В пяти школах, где учились 5798 учеников, удалось убрать обучение в три смены. С 2025 по 2027 годы планируется капитально отремонтировать 86 школ. В этом году за счёт местного бюджета и фонда «Қазақстан халқына» купили 119 новых предметных кабинетов на сумму 3,3 миллиарда тенге.

Ученики региона уже достигли успехов на соревнованиях: 3 медали на международных олимпиадах и 19 медалей на республиканских. Команда области заняла второе место. Особо отмечена ученица 11 класса школы имени К. Мендалиева Саида Абуханова из Казталовского района, получившая звание «Лучший ученик сельской школы». Шесть школ области, показавшие лучшие результаты на республиканских олимпиадах, вошли в топ-100 школ страны.