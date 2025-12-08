За счёт государственного образовательного заказа покрывается заработная плата педагогов и налоги.

Недавно в частных школах Уральска заявили о возможном прекращении работы. Это связано с задержкой финансирования государственного заказа. В областном бюджете не нашлось средств, а субсидий хватит лишь на один месяц. Аналогичный вопрос поднимался в апреле 2025 года, тогда финансирование не получили восемь школ. До 2025 года госзаказ оплачивался из республиканского бюджета, а после деньги стали выделять на местном уровне, чтобы сделать процесс прозрачным и ориентированным на региональные потребности.

В управлении образования ЗКО сообщили, что в области продолжается работа по совершенствованию механизма финансирования частных школ, участвующих в государственном образовательном заказе.

— В регионе действует 15 частных школ, из которых 11 получают государственный образовательный заказ. Общий охват составляет 2 538 ученических мест. На 2025 год предусмотрено финансирование в размере 1,5 миллиарда тенге, которые поступят тремя траншами. Первый транш — 775 миллионов тенге, из этой суммы 505 миллионов выделено из республиканского бюджета, осатльные из местного бюджета. Эти средства покрыли расходы школ за период январь – май этого года. Второй транш 230 миллионов тенге из местного бюджета для финансирования обучения за сентябрь – октябрь, — пояснили в управлении.

Сообщается, что задержка была связана с запуском нового цифрового механизма, который интегрировался в LMS-систему, и на этапе настройки возникли технические сложности. Такие моменты характерны для любой реформы, особенно при переходе на современные цифровые решения.