Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил, что в ближайшие пять лет в регионе планируется реализовать 73 крупных проектов на сумму 4,4 триллиона тенге. Они создадут более 10 тысяч рабочих мест.

— Объем обрабатывающей промышленности за отчетный период вырос на 17% и составил 303 млрд тенге, — сказал аким области на пресс-конференции в СЦК.

Чтобы привлечь иностранных инвесторов, проведены переговоры с компаниями из Чехии, России, Ирана, Китая и Южной Кореи. По итогам встреч подписаны меморандумы по проектам в промышленности, строительстве, медицине, энергетике и сельском хозяйстве на сумму 1 триллион тенге.

В 2025–2027 годах в сельском хозяйстве планируется реализовать 54 проекта. Они помогут создать 870 рабочих мест. Общий объём инвестиций — 68 миллиардов тенге. С начала года агропромышленный комплекс получил поддержку на 51 млрд тенге. Объем валовой продукции АПК вырос на 6,4% и составил 281 млрд тенге. В этом году уже ведётся работа над 18 проектами на сумму 15,4 миллиарда тенге. Среди них — введение в оборот 1,5 тысяч гектар орошаемых земель, строительство двух молочно-товарных ферм и откормочной площадки на 3000 голов.

Турегалиев добавил, что за последние три года по специальной программе из республиканского бюджета выделен 21 млрд тенге. Эти средства позволили профинансировать 12 проектов: пять молочно-товарных ферм, два овощехранилища, две откормочные площадки и два молокоперерабатывающих предприятия. Благодаря этому обеспеченность региона молоком и молочной продукцией вырастет с 22,3% до 39%.