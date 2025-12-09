За месяц исполнено 2 277 заявлений на сумму около 2,1 млрд тенге.

В Казахстане в ноябре зафиксирован неожиданный всплеск использования пенсионных изъятий на пластические операции. По данным аналитического канала Data Hub, за месяц исполнено 2 277 заявлений на сумму около 2,1 млрд тенге — это прирост в 30–40 раз по сравнению с октябрем.

Такого объема ранее не было: с начала программы и до ноября совокупное число заявлений на пластические операции не превышало 1 631, а сумма — 1,6 млрд тенге. Ноябрь стал рекордным.

Резкая перестройка медицинских изъятий началась после того, как в сентябре прекратили прием заявлений на стоматологию из-за многочисленных фальсификаций. Затем выросло направление офтальмологии, но в начале декабря «Отбасы банк» также остановил прием заявок по «глазным» операциям.

Тем не менее в ноябре было исполнено около 9,8 тыс. офтальмологических заявлений на 8,4 млрд тенге, хотя эти показатели уже ниже октябрьских. Возвраты средств по сомнительным случаям продолжаются.

При этом возвратов по пластическим операциям пока почти нет.