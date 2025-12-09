Рейсы будут курсировать по нескольким направлениям и позволят перевезти около 23 тысяч пассажиров.

Нацкомпания «Қазақстан темір жолы» объявила о запуске дополнительных поездов перед Новым годом. Они позволят перевезти около 23 тысяч пассажиров, сообщили в компании.

Дополнительные рейсы будут курсировать по популярным направлениям:

№201/202 «Алматы-2 – Астана-1»

из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4 января;

из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5 января.

№203/204 «Астана Нурлы жол – Шымкент»

из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января;

из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря и 4 января.

№257/258 «Актобе – Астана Нурлы жол»

из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января;

из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря и 4 января.

В состав включат купейные и плацкартные вагоны. Кроме того, на востребованные направления добавят 584 прицепных вагона, что обеспечит ещё 30 тысяч мест.

Билеты доступны на сайте bilet.railways.kz. Перевозчик рекомендует планировать поездки заранее — новогодние даты традиционно пользуются высоким спросом.

Если билетов нет, можно воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания»: система автоматически уведомит, как только место появится. Оформить услугу можно онлайн или в кассах — не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления.