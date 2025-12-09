Средняя зарплата возросла на 16,6%.

О социально-экономическом развитии региона на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

По его словам, в регионе обеспечен стабильный рост по основным секторам экономики. Объём строительных работ увеличился на 9%, ввод жилья – на 4,1%, инвестиции в основной капитал – на 1,2%.

Внутренняя торговля выросла на 0,7%, транспортные услуги – на 1,2%, связь – на 6,2%, промышленность – на 3,6%, сельское хозяйство – на 6,4%.