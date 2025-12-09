О социально-экономическом развитии региона на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.
По его словам, в регионе обеспечен стабильный рост по основным секторам экономики. Объём строительных работ увеличился на 9%, ввод жилья – на 4,1%, инвестиции в основной капитал – на 1,2%.
Внутренняя торговля выросла на 0,7%, транспортные услуги – на 1,2%, связь – на 6,2%, промышленность – на 3,6%, сельское хозяйство – на 6,4%.
— За последние три года объём валового регионального продукта увеличился с 4,4 трлн до 4,7 трлн тенге, или на 6,5%. Областной бюджет увеличился на 33,5% и вырос с 475 млрд тенге до 634 млрд тенге. В государственный бюджет поступило 1,6 трлн тенге, из них 597 млрд – в местный бюджет, 990 млрд – в республиканский. В Национальный фонд перечислено 2,8 трлн тенге. Средняя заработная плата выросла с 316 тысяч до 369 тысяч тенге, то есть на 16,6%, – сообщил глава региона.