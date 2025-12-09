В Казахстане участились случаи мошенничества с так называемыми «ошибочными» переводами, предупреждает Нацбанк.

Мошенники рассылают фейковые SMS о поступлении денег или делают небольшой реальный перевод, а затем звонят жертве и под предлогом «ошибки» просят вернуть средства на счет третьего лица.

Эксперты напоминают:

  • Проверяйте движение средств только через официальное приложение банка.

  • Не переводите деньги обратно — это классическая схема мошенников.

  • Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

  • Сотрудники Нацбанка не звонят гражданам и не запрашивают личные данные.

— При сомнениях — обратитесь в банк или в полицию. Контакт-центр НБК: 1477, — говорится в сообщении.