В Казахстане участились случаи мошенничества с так называемыми «ошибочными» переводами, предупреждает Нацбанк.
Мошенники рассылают фейковые SMS о поступлении денег или делают небольшой реальный перевод, а затем звонят жертве и под предлогом «ошибки» просят вернуть средства на счет третьего лица.
Эксперты напоминают:
Проверяйте движение средств только через официальное приложение банка.
Не переводите деньги обратно — это классическая схема мошенников.
Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.
Сотрудники Нацбанка не звонят гражданам и не запрашивают личные данные.
— При сомнениях — обратитесь в банк или в полицию. Контакт-центр НБК: 1477, — говорится в сообщении.