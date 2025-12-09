Об этом сообщил аким ЗКО Нариман Турегалиев на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В Западно-Казахстанской области продолжается развитие цифровой инфраструктуры. По данным акима региона Наримана Турегалиева, из 405 сельских населённых пунктов 343, что составляет 85%, уже имеют доступ к интернету. Об этом он сообщил на брифинге в СЦК.

Для небольших сёл с населением менее 50 человек в 24 населённых пунктах устанавливают спутниковые станции связи OneWeb. Также в области введены в эксплуатацию 77 базовых станций стандарта 5G.

Турегалиев отметил, что до 2027 года в рамках национального проекта «Доступный интернет» оптоволоконной связью планируют обеспечить ещё 220 сельских населённых пунктов.

По концепции Smart City Уральск по итогам 2024 года вошёл в пятёрку самых «умных» городов страны, набрав 78,3%. По словам акима, все эти меры направлены на улучшение качества связи и дальнейшее развитие цифрового потенциала региона.