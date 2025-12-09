В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали об условиях получения отсрочки и сроках её действия.

С 2024 года граждане, проходящие срочную службу в Вооруженных Силах Казахстана, имеют право на отсрочку по выплатам микрокредитов и банковских займов. Отсрочка действует на весь срок службы и ещё 60 дней после демобилизации — без начисления процентов, штрафов и пеней, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным на ноябрь 2025 года, из 21,9 тыс. призванных на срочную службу отсрочку получили 19,2 тыс. человек на общую сумму 8,5 млрд тенге.

Как получить отсрочку

Заявление не требуется: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем в банки и МФО.

Финансовые организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 дней после получения уведомления.

Информирование проводится письменно или онлайн, без личного присутствия и подписания дополнительных документов.

Отсрочка распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение.

На период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и меры взыскания.

В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется ещё на 60 дней.

Отказ от отсрочки и исключения

Заёмщик может отказаться от отсрочки, направив заявление в течение 14 дней после уведомления.

Отсрочка не предоставляется, если уже есть судебное решение по кредиту, мировое соглашение или исполнительная надпись.