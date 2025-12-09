С 2024 года граждане, проходящие срочную службу в Вооруженных Силах Казахстана, имеют право на отсрочку по выплатам микрокредитов и банковских займов. Отсрочка действует на весь срок службы и ещё 60 дней после демобилизации — без начисления процентов, штрафов и пеней, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным на ноябрь 2025 года, из 21,9 тыс. призванных на срочную службу отсрочку получили 19,2 тыс. человек на общую сумму 8,5 млрд тенге.

Как получить отсрочку

  • Заявление не требуется: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем в банки и МФО.

  • Финансовые организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 дней после получения уведомления.

  • Информирование проводится письменно или онлайн, без личного присутствия и подписания дополнительных документов.

  • Отсрочка распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение.

  • На период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и меры взыскания.

  • В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется ещё на 60 дней.

Отказ от отсрочки и исключения

  • Заёмщик может отказаться от отсрочки, направив заявление в течение 14 дней после уведомления.

  • Отсрочка не предоставляется, если уже есть судебное решение по кредиту, мировое соглашение или исполнительная надпись.

— В случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке, военнослужащий может направить письменное заявление в финансовую организацию, в случае неурегулирования вопроса обратиться к банковскому/микрофинансовому омбудсману и в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, — отметили в ведомстве.