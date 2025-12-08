Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.

По данным РГП «Казгидромет», завтра в Уральске ожидается преимущественно ясная погода с минимальной температурой −6…−7 °C ночью и −2…0 °C днём. Возможен лёгкий туман — на дорогах стоит быть осторожными.

В Атырау — облачно, без осадков. Ночью около −4…−2 °C, днём — приблизительно 0…+2 °C. Ветер слабый, переменная облачность. Температура держится около нуля, без резких скачков.

В Актау ожидается прохладная облачная погода. Ночная температура — около +2 °C, днём — до +5…+6 °C. Без существенных осадков, возможно пасмурное небо.

Актобе встретит 9 декабря морозной погодой: ночью — до −8…−9 °C, днём — около −5…−4 °C. Воздух остаётся прохладным, облачно, без осадков.