Умеренное загрязнение (3 класс) означает, что использование воды без предварительной очистки может быть опасно для здоровья человека.

Анализ качества поверхностных вод, проведённый Central Asian Climate Foundation (CACF), выявил, что несколько рек на западе Казахстана относятся к 3‑му и 4‑му классам загрязнения, что свидетельствует о серьёзных проблемах с чистотой воды.

Главные результаты мониторинга:

В выборе участвовали 372 гидрохимические станции, охватившие 133 водных объекта — 92 реки, 24 озера, 13 водохранилищ, каналы и морские участки.

Среди рек с ухудшенным качеством отмечены: Урал, Илек, Шыңғырлау, Эмба и другие. В их воде превышены нормы по показателям, таким как нефтепродукты, биохимическое потребление кислорода (БПК₅), взвешенные вещества, минеральная солёность и прочее.

Воды этих рек отнесены к 3‑му (умеренно загрязнённая) либо 4‑му (загрязнённая) классу — это значит, что вода не соответствует стандартам для питья, и её использование без очистки — рискованно.

Что это значит для жителей региона:

Использование воды из этих рек для бытовых нужд (питья, готовки, купания) без надлежащей очистки может быть опасно для здоровья.

Вода может быть использована только после серьёзной фильтрации или обработки — либо лучше использовать альтернативные источники воды.

Особенно это важно для жителей регионов, где реки — основной источник воды для хозяйства, производства и семейных нужд.

Результаты экспертизы показали, что значительная доля поверхностных вод Казахстана — включая реки западных областей — сегодня не отвечает базовым стандартам качества. По данным CACF, половина проверенных водоёмов получила классы 3–6 (от умеренно загрязнённых до сильно загрязнённых).

Экологи призывают усилить контроль за сбросами промышленных и бытовых стоков, регулярно публиковать данные проверок, а населению — внимательно относиться к выбору источников воды и способам её обработки.