Анализ качества поверхностных вод, проведённый Central Asian Climate Foundation (CACF), выявил, что несколько рек на западе Казахстана относятся к 3‑му и 4‑му классам загрязнения, что свидетельствует о серьёзных проблемах с чистотой воды.
Главные результаты мониторинга:
В выборе участвовали 372 гидрохимические станции, охватившие 133 водных объекта — 92 реки, 24 озера, 13 водохранилищ, каналы и морские участки.
Среди рек с ухудшенным качеством отмечены: Урал, Илек, Шыңғырлау, Эмба и другие. В их воде превышены нормы по показателям, таким как нефтепродукты, биохимическое потребление кислорода (БПК₅), взвешенные вещества, минеральная солёность и прочее.
Воды этих рек отнесены к 3‑му (умеренно загрязнённая) либо 4‑му (загрязнённая) классу — это значит, что вода не соответствует стандартам для питья, и её использование без очистки — рискованно.
Что это значит для жителей региона:
Использование воды из этих рек для бытовых нужд (питья, готовки, купания) без надлежащей очистки может быть опасно для здоровья.
Вода может быть использована только после серьёзной фильтрации или обработки — либо лучше использовать альтернативные источники воды.
Особенно это важно для жителей регионов, где реки — основной источник воды для хозяйства, производства и семейных нужд.
Результаты экспертизы показали, что значительная доля поверхностных вод Казахстана — включая реки западных областей — сегодня не отвечает базовым стандартам качества. По данным CACF, половина проверенных водоёмов получила классы 3–6 (от умеренно загрязнённых до сильно загрязнённых).
Экологи призывают усилить контроль за сбросами промышленных и бытовых стоков, регулярно публиковать данные проверок, а населению — внимательно относиться к выбору источников воды и способам её обработки.