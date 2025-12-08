Проект реализуют совместно с китайской компанией.

В регионе будет введён в эксплуатацию завод по переработке мяса сайгаков. Об этом сообщил аким области Нариман Турегалиев в ходе брифинга на площадке СЦК.

— Западно-Казахстанская область является одним из регионов, где численность сайги особенно высока. В этом году для развития производства по переработке мяса сайги реализуется совместный проект с китайской компанией Chengtian Runkang Pharmaceutical, — рассказал глава региона.

По его словам, первый завод (по переработке мяса) планируют построить уже до конца 2026 года. В планах строительство следующего - по переработке рогов сайги и производство из них лекарственных средств.