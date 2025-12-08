Деньги пойдут на оформление города, детские утренники и подарки, при этом новая ёлка не покупается — будет использована уже существующая.

Во время брифинга в службе центральных коммуникаций акиму ЗКО Нариману Турегалиеву задали вопрос: «Сколько денег выделят на празднование нового года?». Глава региона подчеркнул, что на эти цели направят минимальное количество средств.

– Главную ёлку мы покупали еще в 2020 году. Каждый год мы используем её. В этом году так же покупка новой ёлки не предусмотрена, - сообщил аким области.

По словам Турегалиева, на празднование нового года в Уральске выделят всего 11 миллионов тенге. Эти средства потратят на оформление города, проведение детских утренников и на детские подарки.