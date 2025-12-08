Сейчас преступнику уже 55 лет.

В Казахстане криминалисты завершили расследование тяжкого преступления 20-летней давности. Сейчас преступник отбывает наказание по другому делу, сообщает Polisia.kz.

Начальник оперативно-криминалистического департамента Сергей Стихеев рассказал, с помощью нового оборудования они активно проводят ревизию преступлений прошлых лет. Есть интересные факты раскрытия.

— В 2006 году в Карагандинской области было совершено особо тяжкое преступление. Взрослая женщина около 70 лет шла за покупками и проходила мимо заброшенной конюшни. На неё напал злоумышленник, убил, изнасиловал. И на месте преступления оставил небольшое количество биологических следов. В то время наше оснащение не позволяло идентифицировать эти следы. И это преступление оставалось много лет нераскрытым. В этом году мы модернизировались. И все эти следы прошлых совершенных преступлений мы проверили по всем криминалистическим учетам, в том числе и по ДНК. В результате у нас идентифицировался гражданин. Ему сейчас 55 лет. В данный момент он отбывает наказание в местах лишения свободы. Дал признательные показания. Проводятся дополнительные следственные мероприятия, — пояснил Сергей Стихеев.

По словам спикера, криминалист обязан правильно изымать улики, чтобы обеспечить их сохранность на максимально длительный срок. При соблюдении всех процедур и условий хранения материалы могут оставаться пригодными для исследования и через 20-30 лет. Для этого используются специальные камеры хранения, оснащенные необходимыми системами контроля температуры, влажности и безопасности. За соблюдением всех требований следят специалисты. Ни один осмотр места происшествия не обходится без участия криминалиста. Благодаря имеющейся современной криминалистической технике практически с 97% осмотров изымается следовая информация.

— В МВД есть несколько лабораторий. Но всё-таки самая такая передовая и интересная - это ДНК-лаборатория, так называемая молекулярно-генетическая лаборатория. У неё две задачи: первая - это постановка на криминалистический учет ранее судимых лиц по тяжким и особо тяжким преступлениям, вторая - проведение молекулярно-генетических исследований. Сотрудники нашей лаборатории проводят исследования по следам, которые изымаются с мест происшествий. Это абсолютно все биологические следы - вплоть до крови, перхоти, волоса и других выделений человека. Абсолютно всё идентифицируется, абсолютно всё исследуется. В принципе, в 99,9% случаях наша лаборатория даёт ответ о том, этот человек совершил преступление или нет, этот человек оставил свои следы на месте преступления или нет, — рассказал Сергей Стихеев.

Стоит отметить, что криминалисты раскрыли более 8 тысяч преступлений за 2025 год.