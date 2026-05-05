В АРРФР разъяснили, как действовать казахстанцам при потере дохода.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК напоминает: если ваши доходы упали и платить по счетам стало нечем, ситуацию можно разрешить через реструктуризацию долга. Это законный способ пересмотреть условия кредитного договора, чтобы снизить финансовую нагрузку и избежать судебных тяжб.

Когда можно рассчитывать на помощь?

Банки рассматривают заявки, если у заемщика возникли объективные финансовые трудности. К уважительным причинам относятся:

Потеря работы или сокращение доходов.

Выход в декретный отпуск или призыв на воинскую службу.

Серьезное заболевание, получение инвалидности.

Форс-мажорные обстоятельства, такие как пожар или кража имущества.

Что нужно сделать?

Главное - не скрываться от кредитора. Обратитесь в банк с письменным заявлением, в котором подробно опишите причину трудностей, и обязательно приложите подтверждающие документы: справку о доходах, медицинское заключение или иные доказательства. Банк обязан рассмотреть ваше обращение в течение 15 календарных дней и предложить варианты решения.

Варианты облегчения долга:

Вам могут предложить увеличить срок кредита (это уменьшит ежемесячный платеж), временно предоставить отсрочку ("кредитные каникулы"), снизить процентную ставку или списать начисленные пени и штрафы.

Если же банк ответил отказом, вы имеете право обратиться за защитой к банковскому или микрофинансовому омбудсмену, а также рассмотреть вариант рефинансирования займа в другом банке на более выгодных условиях. Своевременное обращение поможет сохранить вашу кредитную историю и финансовую стабильность.