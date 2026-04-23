Система оценки заемщиков давно вышла за рамки простой проверки документов. Эксперты портала Fingramota.kz выделяют три ключевых фильтра, которые решают судьбу вашего займа: кредитный рейтинг, скоринг и коэффициент долговой нагрузки (КДН).
Первый барьер - это ваше финансовое прошлое. Кредитный рейтинг суммирует всю историю отношений с банками: как часто вы брали займы и насколько дисциплинированно их возвращали. Чем выше этот балл, тем охотнее банки идут на снижение процентной ставки. Раз в год каждый казахстанец может проверить свое "досье" бесплатно через eGov.kz или Первое кредитное бюро (1cb.kz).
Робот решает всё: как работает скоринг
Если рейтинг - это прошлое, то скоринг - это взгляд системы в будущее. Специальный алгоритм анализирует ваш возраст, стаж, образование и даже семейное положение. У каждого банка свои критерии: одному важна стабильность на одном месте работы, другому - уровень образования.
Даже если вы идеально платили по счетам раньше, скоринг может выдать "красный свет", если алгоритм сочтет ваш профиль рискованным именно в текущий момент. Робот присваивает вам балл, и если он низкий, заявка отклоняется автоматически.
Жесткий лимит: правило "50 процентов"
Самый математический показатель - коэффициент долговой нагрузки (КДН). В Казахстане действует строгое ограничение: вы не можете отдавать на погашение кредитов более половины своего официального дохода. Если при зарплате в 300 000 тенге ваши платежи уже составляют 150 000, в новом займе откажут по закону.
Однако правила ужесточились для тех, кто допускал серьезные просрочки (более 90 дней) за последний год. Для таких заемщиков планка КДН падает с 0,5 до 0,25. Это значит, что банк сможет одобрить только такой платеж, который не превышает четверти вашего дохода.