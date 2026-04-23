Даже при солидной зарплате и отсутствии долгов казахстанцы часто получают отказы по кредитным заявкам.

Система оценки заемщиков давно вышла за рамки простой проверки документов. Эксперты портала Fingramota.kz выделяют три ключевых фильтра, которые решают судьбу вашего займа: кредитный рейтинг, скоринг и коэффициент долговой нагрузки (КДН).

Первый барьер - это ваше финансовое прошлое. Кредитный рейтинг суммирует всю историю отношений с банками: как часто вы брали займы и насколько дисциплинированно их возвращали. Чем выше этот балл, тем охотнее банки идут на снижение процентной ставки. Раз в год каждый казахстанец может проверить свое "досье" бесплатно через eGov.kz или Первое кредитное бюро (1cb.kz).

Робот решает всё: как работает скоринг

Если рейтинг - это прошлое, то скоринг - это взгляд системы в будущее. Специальный алгоритм анализирует ваш возраст, стаж, образование и даже семейное положение. У каждого банка свои критерии: одному важна стабильность на одном месте работы, другому - уровень образования.

Даже если вы идеально платили по счетам раньше, скоринг может выдать "красный свет", если алгоритм сочтет ваш профиль рискованным именно в текущий момент. Робот присваивает вам балл, и если он низкий, заявка отклоняется автоматически.

Жесткий лимит: правило "50 процентов"

Самый математический показатель - коэффициент долговой нагрузки (КДН). В Казахстане действует строгое ограничение: вы не можете отдавать на погашение кредитов более половины своего официального дохода. Если при зарплате в 300 000 тенге ваши платежи уже составляют 150 000, в новом займе откажут по закону.

Однако правила ужесточились для тех, кто допускал серьезные просрочки (более 90 дней) за последний год. Для таких заемщиков планка КДН падает с 0,5 до 0,25. Это значит, что банк сможет одобрить только такой платеж, который не превышает четверти вашего дохода.