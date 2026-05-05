Завтра западные регионы страны окажутся во власти активного циклона. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды: от проливных дождей до сильных порывов ветра.

По данным РГП "Казгидромет", 6 мая в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, а в центре, на юге и востоке - сильный ливень, град и ветер. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с, на юге и востоке - до 23 м/с. В Уральске днем дождь, гроза и ветер до 20 м/с; температура днем +18...+20 °C, ночью +8...+10 °C.

В Атырауской области ночью прогнозируют грозы, на западе и севере - сильный дождь, град и шквал. Утром на юге и востоке ожидается туман. Ветер с порывами до 15–20 м/с. В Атырау ночью дождь и гроза, утром туман; днем +20...+22 °C, ночью +13...+15 °C.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре пройдут дожди с грозами, возможен туман. В Актау ночью и утром туман; температура днем составит +15...+17 °C, ночью +10...+12 °C.

В Актюбинской области ожидаются дожди и грозы, на северо-западе - сильные ливни, на севере - град. Порывы ветра на юге достигнут 23 м/с, там же сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами дождь и гроза; днем +25...+27 °C, ночью +11...+13 °C.