В госкорпорации "Правительство для граждан" предупредили казахстанцев о последствиях нового тренда в соцсетях.

Госкорпорация "Правительство для граждан" обратилась к казахстанцам с предупреждением из-за нового тренда в соцсетях. В последнее время пользователи стали массово публиковать видео, на которых намеренно подвергают "испытаниям" свои свидетельства о браке. В ведомстве напомнили, что подобные действия превращают официальный документ в бесполезную бумагу.

Что считается порчей документа

Свидетельство о браке подтверждает не только ваш семейный статус, но и юридические права супругов. Поэтому любое физическое воздействие на него может обернуться проблемами при получении госуслуг.

- Рвать или портить документ нельзя. Даже небольшое повреждение может сделать его недействительным. Ламинирование документа также относится к порче, - уточнили в госкорпорации.

Как восстановить свидетельство

Если документ всё же пострадал - будь то из-за участия в челлендже или случайности - его придется заменить. Для получения дубликата необходимо обратиться в ближайший ЦОН или подать заявку через портал eGov.kz.

Для восстановления вам потребуются: