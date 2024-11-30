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Культура Социум

Какие пары выбирают торжественную регистрацию брака в ЗКО

С 1 июля 2024 года в области 409 пар официально узаконили свои отношения в торжественной обстановке. Как сообщает филиал Госкорпорации «Правительство для граждан», каждая седьмая пара из числа вступивших в брак выбрала именно торжественную церемонию.
Жулдызхан Хасангалиева
Какие пары выбирают торжественную регистрацию брака в ЗКО

С 1 июля 2024 года в области 409 пар официально узаконили свои отношения в торжественной обстановке. Как сообщает филиал Госкорпорации «Правительство для граждан», каждая седьмая пара из числа вступивших в брак выбрала именно торжественную церемонию.

Церемонии проходят во Дворце бракосочетания, там есть специально оборудованный зал, отдельная комната для жениха и невесты, живая музыка и небольшой фуршет для гостей. Пары также могут воспользоваться услугами профессионального фотографа, чтобы сохранить воспоминания об этом важном дне. Чаще всего торжественную регистрацию предпочитают молодые пары в возрасте от 20 до 35 лет. Люди старше 35 лет зачастую считают свадьбу более личным событием и выбирают скромные форматы регистрации.

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С начала 2024 года в ЗКО зарегистрировано 2792 брака, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подать заявление можно через РАГС, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня. Рассмотрение заявления занимает 15 календарных дней.

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