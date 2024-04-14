По данным бюро национальной статистики РК, в 2023 году в Казахстане органами РАГС было зарегистрировано 120,8 тысяч браков, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году. Общий коэффициент брачности составил 6,07 (на 1000 человек). Чаще всего в брак вступали в городе Астана, в то время как самый низкий уровень был в Туркестанской области.

Из числа создавших семью впервые в брак вступили 78,2% мужчин и 79,4% женщин, доля регистрации брака после развода у мужчин составила 20,4%, у женщин 18,9%.

В городской местности было зарегистрировано 80 тысяч браков, в сельской – 40,8 тысяч браков. Средний возраст вступления в первый брак был 27,8 лет для мужчин и 25,2 лет для женщин.

Из всех созданных браков 82,3% были моно-этническими, оставшиеся 17,7% были межэтническими.

Что касается разводов, их число в сравнении с 2022 годом уменьшилось на 9,6% и составило 40,2 тысяч разводов. В городской местности зарегистрировано 29,4 тысяч разводов, сельской – 10,8 тысяч разводов.

Самый высокий уровень разводимости был отмечен в ВКО, самый низкий в Туркестанской области. Таким образом, в 2023 году на 1000 браков пришлось 333 развода (347– в 2022г.).

По продолжительности брака наибольшая доля (34,9%) разводов была среди семей, проживших в браке 1-4 года, 26,7% разводов – среди проживших вместе от 5 до 9 лет.